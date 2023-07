Sommer, Inter-Bayern Monaco verso la chiusura: fiducia per una data – Sky

L’Inter e il Bayern Monaco sembrano essere agli sgoccioli nella trattativa legata a Sommer. Ecco quando potrebbe arrivare il sì definitivo per il trasferimento in nerazzurro del portiere secondo Sky Sport 24.

FIDUCIA – Il Bayern Monaco non può fare a meno di Yann Sommer, almeno in questo momento. Ancora in attesa di trovare un sostituto per il portiere che sembra in procinto di sposare i colori dell’Inter, il club tedesco ha schierato lo svizzero per 90′ nell’amichevole di oggi. Nonostante questo la dirigenza nerazzurra rimane fiduciosa che l’operazione per il trasferimento di Sommer, a 4 milioni di euro più bonus, possa concludersi presto. Secondo Sky Sport 24 l’Inter spinge e spera per la chiusura dell’affare possa avvenire entro il fine settimana. Domani, dunque, potrebbero esserci delle novità in merito.

Fonte: Sky Sport 24 – Manuele Baiocchini