Sommer, Inter attenta: una big inglese proverà l’affondo ora a gennaio

Inter, si potrebbe complicare l’affare Yann Sommer. Il portiere svizzero, individuato come possibile vice André Onana, piace anche in Premier League. Un club di primo rango pronto ad affondare già il colpo

GUAI − Le pretendenti a Sommer non mancano. L’Inter ha messo nel mirino il portiere svizzero del Borussia Monchengladbach come possibile vice Onana in vista della prossima stagione. L’estremo difensore, classe 1988, va in scadenza il prossimo giugno e non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Ma occhio al Manchester United. Secondo la Bild, i Red Devils potrebbero provare l’affondo proprio durante la finestra invernale di calciomercato. Si parla già di accordo trovato con Sommer che andrebbe a rilevare David De Gea, anche lui in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.