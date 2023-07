Sommer-Inter, accordo! Ora un obiettivo col Bayern Monaco

L’Inter e Sommer sono d’accordo per il trasferimento in nerazzurro. C’è da convincere il Bayern Monaco a dare l’OK, ma secondo Sport Mediaset la giornata di oggi può essere quella decisiva.

DENTRO O FUORI – Arriva il momento chiave nella trattativa per portare Yann Sommer all’Inter. Come riporta Sport Mediaset, oggi è il giorno in cui è attesa la risposta del Bayern Monaco all’offerta per lasciar partire il portiere svizzero. I campioni di Germania stanno facendo resistenza, visti i problemi fisici di Manuel Neuer, ma Sommer ha già detto sì ai nerazzurri. L’accordo col giocatore c’è già, la proposta dell’Inter è di quattro milioni di euro contro i sei della clausola. Cresce l’ottimismo, ma c’è fretta vista l’imminente partenza per la tournée in Giappone. L’Inter chiede al Bayern Monaco una risposta in tempi brevi, in modo da potersi organizzare se dovesse cambiare obiettivo rispetto a Sommer.

Fonte: Sport Mediaset