Sommer, giorni caldi per l’Inter. Decisiva una sua priorità – Sky

Per Yann Sommer verso l’Inter siamo ai giorni decisivi. Il portiere spinge per i nerazzurri anche per un motivo, lo spiega Andrea Paventi su Sky Sport.

EUROPEI – Nella prossima estate ci saranno gli Europei, anche per questo Yann Sommer vuole giocare con continuità e vede l’Inter come la soluzione al suo problema. La presenza di Manuel Neuer lo mette in secondo piano, lo svizzero spinge per la cessione. L’accordo tra il giocatore e i nerazzurri è stato già trovato, manca quello con il club tedesco che deve cercare un altro portiere. Siamo ai giorni decisivi per la conclusione della trattativa.