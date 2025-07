Sommer-Galatasaray in stand-by: il club turco punta un altro portiere in Serie A

Il Galatasaray continua la propria ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, ma la pista che porta a Yann Sommer sembra essersi raffreddata. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il club di Istanbul avrebbe messo in stand-by l’opzione legata all’esperto portiere dell’Inter e starebbe valutando altri profili.

SOMMER IN TURCHIA? – Tra i candidati del Galatasaray, spunta ora anche il nome di Maduka Okoye dell’Udinese, estremo difensore dell’Udinese, che sarebbe stato proposto nelle ultime ore. Okoye rappresenta una soluzione più giovane rispetto a Sommer, ma al tempo stesso già abituata a un calcio competitivo come quello della Serie A. L’Udinese lo valuta attorno ai 15 milioni di euro, cifra che il Galatasaray starebbe prendendo in considerazione. Yann Sommer resta comunque un nome sul taccuino della dirigenza giallorossa, ma l’età e il costo complessivo dell’operazione (tra cartellino e ingaggio) hanno spinto il Galatasaray a riflettere. Intanto, l’Inter osserva la situazione con attenzione: la permanenza di Sommer è ancora il piano principale, ma se il Galatasaray dovesse tornare alla carica, potrebbero aprirsi nuovi scenari anche per i nerazzurri.