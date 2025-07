Sommer-Galatasaray, pista fredda: un ostacolo per i turchi

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse del Galatasaray per Yann Sommer, portiere titolare dell’Inter reduce da una stagione di altissimo livello tra i pali nerazzurri. Secondo quanto emerge da fonti vicine al club turco, la pista che porta allo svizzero appare oggi molto più fredda di quanto si potesse immaginare.

ALTRO INTERESSE – Il Galatasaray è effettivamente alla ricerca di un nuovo estremo difensore, ma Sommer non rappresenta la prima scelta per i giallorossi. In cima alla lista resta infatti il nome di Djordje Petrovic, portiere in uscita dal Chelsea, ritenuto più giovane e sostenibile dal punto di vista economico. In questo contesto, il nome di Sommer rimane sullo sfondo. Il portiere svizzero, dal canto suo, non ha manifestato alcuna volontà di lasciare Milano, dove si è ambientato bene e ha offerto un rendimento molto solido nella stagione d’esordio. L’Inter potrebbe prendere in considerazione un’offerta in caso arrivasse una proposta interessante sul piano economico, anche alla luce della volontà del club di valutare possibili soluzioni a lungo termine per il ruolo.

Sommer, un ostacolo per il Galatasaray

– Il vero ostacolo alla trattativa, comunque, riguarda l’aspetto economico. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, l’entourage di Sommer avrebbe chiesto un ingaggio da 7-8 milioni di euro a stagione per due anni, una cifra fuori portata per le casse del Galatasaray, che ha altri obiettivi in termini di sostenibilità salariale. Al momento, dunque, la pista Sommer sembra difficile da percorrere per il club di Istanbul. L’Inter resta vigile, ma non preme per una cessione, soprattutto in mancanza di un sostituto di pari livello già pronto. A meno di sorprese, Sommer resterà a difendere i pali nerazzurri anche nella prossima stagione. La porta dell’Inter, almeno per ora, non cambia padrone.