Sommer, Galatasaray pronto al rilancio! L’offerta e la posizione dell’Inter

Il Galatasaray non ha intenzione di mollare la presa per l’arrivo di Yann Sommer in Turchia. L’Inter, per il momento, è orientata su una posizione.

LA MOSSA – Yann Sommer è un obiettivo concreto del Galatasaray per la prossima stagione, come confermato a Inter-News dal giornalista turco Kağan Dursun. I turchi, intenzionati a cambiare in porta per consolidare ulteriormente la propria posizione a livello nazionale e – nei propri auspici – internazionale, vedono nel calciatore svizzero una figura adeguata al fine del raggiungimento del proprio scopo. Affinché ciò avvenga, però, sarà necessario convincere l’estremo difensore nerazzurro della bontà della proposta a lui presentata. Un risultato, quest’ultimo, non così semplice da raggiungere.

Sommer, il Galatasaray si muove! L’offerta e l’orientamento dell’Inter

LO SCENARIO – A confermare l’interesse del Galatasaray per Sommer è il giornalista Orazio Accomando di Sport Mediaset, il quale ha posto l’accento sulla volontà dei turchi di accelerare per il classe 1988 in vista della prossima annata. L’offerta a lui pervenuta è di un biennale a 5 milioni più bonus, una cifra importante per un giocatore ritenuto all’altezza degli obiettivi del Club. L’alternativa è rappresentata da Juan Musso, costretto a un ruolo da comprimario all’Atlético Madrid.

LA POSIZIONE – In questo scenario, l’Inter non ha ancora dato il via libera alla cessione di Sommer al Galatasaray. La priorità dei nerazzurri è quella di trattenerlo fino al 2026, ma al momento è bene escludere certezze. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’evoluzione di tale situazione di mercato.