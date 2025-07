Sommer-Galatasaray, offerta in arrivo? Un divario non trascurabile!

Il Galatasaray mette gli occhi su Yann Sommer. Dalla Turchia arrivano novità sui contatti tra il club di Istanbul e il portiere dell’Inter: c’è un divario da non sottovalutare.

NUOVO OBIETTIVO – Il Galatasaray bussa ancora alla porta dell’Inter. Hakan Calhanoglu non è l’unico nerazzurro a fare gola al club di Istanbul. Nelle ultime ore, infatti, sembra che anche Yann Sommer sia finito nel mirino dei turchi. Il portiere interista non è incedibile e, di fronte a un’offerta considerevole, potrebbe anche lasciare Milano. Anche dalla Turchia arrivano conferme sul nuovo interesse di mercato, con le ultime informazioni in merito riportate dal quotidiano Fanatik.

Le ultime indiscrezioni dalla Turchia sull’interesse del Galatasaray per Sommer

CONTATTI E NUMERI – Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, il dirigente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, negli ultimi giorni ha visitato vari paesi d’Europa, tra cui l’Italia, per dialogare di diverse questioni di mercato. Dopo questi contatti, il dirigente turco darà inizio alle iniziative ufficiali a partire dalla prossima settimana. Ci si potrebbe aspettare, quindi, una prima mossa concreta verso Yann Sommer che, però, ha avanzato una richiesta elevate al club turco. Il Galatasaray, infatti, sembra essere rimasto spiazzato di fronte alle cifre dello svizzero: 7/8 milioni di euro all’anno per due stagioni. La società di Istanbul non sembra intenzionata a spingersi così in alto per l’estremo difensore dell’Inter. La cifra massima che il Galatasaray sarebbe disposta ad offrire ruota intorno ai 2,5/3 milioni di euro. Una prima offerta, secondo il quotidiano turco, dovrebbe arrivare per una cifra di 1-2 milioni di euro.