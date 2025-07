Sommer-Galatasaray, l’affare è possibile! Per l’Inter un’attesa

Yann Sommer può partire in questa sessione estiva di mercato, con il Galatasaray che vorrebbe provare a strapparlo all’Inter per una cifra consona. Di seguito le novità dalla Turchia.

TRATTATIVA CONCRETA – Yann Sommer e l’Inter non sono certi di proseguire insieme. Il portiere svizzero, la cui annata è stata caratterizzata da una Champions League di pregevole fattura, ha infatti aperto alla possibilità di trasferirsi al Galatasaray in questa finestra di mercato, a patto che siano soddisfatte le sue condizioni di base. L’Inter, consapevole di tale realtà, ha sostanzialmente dato il via libera allo svizzero di trattare personalmente con il Club turco al fine di trovare un accordo sull’ingaggio. Poi, starà alle due società trovare l’accordo definitivo.

Sommer al Galatasaray? Inter registra un elemento

LO SCENARIO – Come riportato dal giornale turco Fanatik, la distanza tra Sommer e il Galatasaray riguarda lo stipendio che lo svizzero andrebbe a percepire nel Club vittorioso dell’ultima Süper Lig. L’attuale numero uno dell’Inter chiede circa 7-8 milioni annui per trasferirsi in Turchia, mentre il Galatasaray vorrebbe offrirgli una cifra inferiore nell’ambito di un’intesa impostata su un anno con opzione per il secondo. In questo scenario, le negoziazioni proseguono, con l’Inter che è ora entrata nell’ottica di potersi separare dal suo portiere titolare in estate.