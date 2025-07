Sommer dopo Calhanoglu, il Galatasaray bussa ancora all’Inter!

Il Galatasaray non segue solamente Hakan Calhanoglu dall’Inter. Il club turco mette gli occhi anche su un altro elemento della rosa di Cristian Chivu, ossia Yann Sommer. Le ultime da Orazio Accomando su X.

MOVIMENTI – George Gardi è il procuratore che può decidere le sorti di questa trattativa. Conosciuto per aver portato Mauro Icardi al Galatasaray, ora lo stesso agente sta lavorando per un’altra operazione che vede protagonista l’Inter. I turchi vorrebbero Yann Sommer, uno tra i migliori portieri dell’ultima Champions League. L’estremo difensore svizzero ha catturato l’attenzione per le sue prestazioni contro Barcellona e Bayern Monaco, ma anche per i numeri raccolti nella fase a gironi con appena un gol subito in otto partite.

Sommer, arriva l’offerta dal Galatasaray

SITUAZIONE – Sommer ha un contratto con l’Inter fino al 2026 e pesa a bilancio poco più di 3 milioni. Non è quindi un costo molto alto per la società, che vede nello svizzero ancora il suo numero uno per la stagione a venire. C’è Josep Martinez come secondo, acquistato un anno fa dal Genoa per circa 15 milioni di euro, ma Sommer ha dato ottime garanzie nell’ultimo anno. Il Galatasaray dovrebbe aver già fatto un’offerta all’Inter per il suo portiere secondo il giornalista turco Haluk Yurekli, sono attesi aggiornamenti a riguardo.