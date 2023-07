Sommer, il Bayern Monaco cerca il sostituto in Serie A. L’Inter aspetta – SM

Continua la fase di stallo per Sommer, con un patto fra Inter e Bayern Monaco. Tutto ruota intorno al sostituto che i tedeschi potrebbero trovare proprio in Serie A. Le ultime sulla vicenda e sul secondo portiere da SportMediaset.

PATTO – L’Inter si dimostra comprensiva e generosa nei riguardi del Bayern Monaco, anche se ciò significa restare ancora senza un portiere. Marco Barzaghi spiega le ultime sulla vicenda legata a Yann Sommer: «Simone Inzaghi vorrebbe entro il fine settimana il nuovo portiere. Sommer intanto ha giocato da titolare contro il Manchester City a Tokyo. Questo dimostra perché Thomas Tuchel non voglia ancora lasciarlo partire. Il Bayern Monaco ha chiesto di aspettare. Più che una questione economica si tratta di rapporti, da sempre molto buoni, fra le due società. Per questo l’Inter aspetta e non vuole forzare la mano, nonostante per Sommer ci sia una clausola da 6 milioni di euro. L’Inter potrebbe risparmiare qualcosa ma serve un’alternativa al Bayern Monaco. Ieri è stato fatto il nome di David Raya del Brentford, ma l’operazione è molto costosa. Oggi si fa il nome di David De Gea, svincolato ex del Manchester United. Ci sono stati anche contatti con l’entourage di Tomasz Szczesny, per una ventina di milioni. L’Inter pensa anche al secondo portiere. Potrebbe essere Emil Audero se le richieste per Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk rimangono molto elevate».