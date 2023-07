Sommer, riflessioni dal Bayern Monaco. Problemi Neuer – TS

L’Inter segue da vicino Yann Sommer, individuato come il principale sostituto di André Onana. Al Bayern Monaco ci sono però problemi nel ruolo.

INFORTUNIO – Manuel Neuer ha riscontrato una frattura alla gamba destra dopo i Mondiali durante una seduta di sci in vacanza. Il portiere fatica a rientrare, salterà anche il tour in Giappone e questo rallenta l’operazione dell‘Inter per Yann Sommer. Nel contratto dello svizzero scadenza 2025 c’è la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, ma il Bayern Monaco riflette sulla questione. Nonostante la presenza di altri due portieri come Nubel e Ulreich sono in corso discussioni sul da farsi con Sommer. L’Inter ha bisogno assoluto di un sostituto di André Onana, che partirà tra oggi e domani direzione Manchester United. Serve un portiere per le amichevoli di settimana prossima in Giappone, con Anatoliy Trubin ci vuole maggiore lavoro con lo Shakhtar Donetsk che chiede 45 milioni. L’alternativa potrebbe essere Emil Audero, proposto da Tullio Tinti.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino