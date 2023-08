Sommer, Bayern Monaco non risolve i problemi. Non si vede Neuer

Per Yann Sommer l’Inter si sta muovendo in questi attimi, l’obiettivo è portarlo subito a Milano. Intanto il suo compagno Manuel Neuer non vive un periodo piuttosto positivo.

PROBLEMI – Manuel Neuer non si vede nei campi di allenamento da ormai una settimana. Il Bayern Monaco è notevolmente preoccupato per le condizioni del portiere tedesco, che sembra improvvisamente scomparso. Ci sarebbero ancora problemi per la riabilitazione, slitta quindi il suo rientro. Con Yann Sommer in direzione Inter, i bavaresi al momento non vedono una soluzione per la porta.

fonte: bild.de