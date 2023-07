Sommer, il Bayern Monaco all’Inter: ‘ancora qualche giorno’ − Sky

In stand by la situazione tra l’Inter e il Bayern Monaco per Yann Sommer. I bavaresi hanno chiesto ancora tempo per trovare l’erede

STAND BY − Fatica a concludersi la vicenda Sommer. Il Bayern Monaco non ha trovato ancora il sostituto e chiede un po’ di tempo ai nerazzurri. Manuele Baiocchini indica però un orizzonte temporale. Il suo intervento a Sky Sport 24: «Sommer? Il Bayern non sta trovando ancora il sostituto e l’Inter rimane in stand-by. Prima di fare uscire il portiere, i bavaresi necessitano di un erede. Ha chiesto qualche giorno, l’Inter non forzerà più di tanto. Situazione da risolvere al massimo nel giro di una settimana, dal 2 agosto credo andrà a chiudere».