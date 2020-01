Solskjaer: “Young-Inter? Ci sono molte speculazioni. ParlerÃ² con lui”

Solskjaer: “Young-Inter? Ci sono molte speculazioni. Parlerò con lui”

Condividi questo articolo

Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato dell’ipotesi Ashley Young all’Inter

YOUNG-INTER – Queste le parole di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, sul possibile trasferimento di Ashley Young all’Inter: «È uno dei nostri giocatori, è il nostro capitano. Ci sono molte speculazioni, dobbiamo gestirle. In questo club siamo abituati. Ashley è molto professionale e concentrato, quindi non credo che questo cambierà».

FUTURO – Solskjaer ha proseguito: «Se Young andrà via ora o in estate? Su questo discuteremo io e Ashley se dovesse succedere qualcosa. Noi non abbiamo tanti giocatori in forma e pronti, quindi abbiamo bisogno di tutti quelli che abbiamo. Ha fatto molto bene in questo club. È un ottimo capitano in questa stagione. Vediamo dove saremo a giugno e vedremo dove saremo anche a febbraio».