Solet arriva in Serie A, ma non all’Inter. Il suo nuovo club

Il difensore che ha lasciato da poco a parametro zero il Red Bull Salisburgo Omar Solet è pronto a firmare per un club di Serie A. Non si tratta però dell’Inter.

NUOVO ARRIVO – Il difensore da poco svincolato dal Red Bull Salisburgo Omar Solet è pronto ad una nuova avventura. Il giocatore era in scadenza di contratto a giugno 2025 con il club austriaco e di comune accordo con la dirigenza ha deciso di lasciare prima del tempo a parametro zero. Il francese è un classe 2000, ha 24 anni ed è stato osservato dall’Inter poco più di un anno fa. A giugno 2023 il calciatore disse: «L’Inter ha giocato la finale di Champions League, è sicuramente un club che potrebbe interessarmi. Sono di mentalità aperta, ascolto le offerte e vedremo cosa succederà». Già in quel mese si parlava di una sua cessione da parte del Red Bull Salisburgo con l’obiettivo di monetizzare, oggi il trasferimento si sta ufficializzando. Gli austriaci non guadagneranno nulla, Solet arriverà comunque in Italia. Fabrizio Romano ha riportato la notizia: il francese giocherà per l’Udinese. C’è l’accordo verbale tra il calciatore e i bianconeri, mancano i passi formali per la chiusura. Potrebbe essere un grande colpo per l’Udinese, a pochi giorni dal match con l’Inter.