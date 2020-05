Sogno Pogba per l’Inter? Al momento pochi riscontri – SM

Paul Pogba sarebbe entrato prepotentemente nel mirino dell’Inter, che sogna un colpo di mercato che rappresenterebbe un grosso sgarbo alla Juventus. Al momento però non sembrano esserci riscontri

In questi ultimi giorni, e in particolare nei giornali di questa mattina, si è fatta larga l’ipotesi Paul Pogba per l’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un colpo grosso a centrocampo e l’ex juventino ritroverebbe volentieri a Milano quell’Antonio Conte che lanciò la sua carriera ai tempi della Juventus. Un’ipotesi affascinante ma che al momento sembra destinata a restare tale, secondo “Sport Mediaset” infatti non in realtà non ci sarebbero riscontri in casa Inter su questa idea di mercato, ma non è da escludere che Marotta possa veramente lavorarci nell’ombra.