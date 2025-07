Sommer via? Nome a sorpresa in Spagna per il sostituto dell’Inter!

L’Inter si guarda intorno, alla ricerca del profilo migliore per sostituire Yann Sommer in caso di addio. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione su un nome a sorpresa.

POSSIBILITÀ DI ADDIO – Negli ultimi giorni il nome di Yann Sommer è stato accostato insistentemente a quello del Galatasaray. Il club turco, infatti, avrebbe dimostrato particolare interesse non solo per il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu ma anche per il suo portiere. La distanza economica non è indifferente, ma presto la società di Istanbul potrebbe avanzare un’offerta per l’estremo difensore 36enne. In caso di addio, ovviamente, la dirigenza nerazzurra dovrebbe muoversi immediatamente per portare a Milano un altro portiere titolare. Potrebbe sempre salire di Josep Martinez, che nell’ultima stagione ha dimostrato di sapere il fatto suo, ma è chiaro che l’Inter preferirebbe affidarsi a qualcuno di molto più esperto nel ruolo di numero uno.

L’Inter pensa al sostituto di Sommer: l’indiscrezione che arriva dalla Spagna

NEL MIRINO – È in questo scenario che si inserisce un nome tutto nuovo e sorprendente per la porta dell’Inter. Si tratta di Marc-André Ter Stegen, che sembra indirizzato verso l’addio al Barcellona dopo l’arrivo in catalogna del nuovo e giovane portiere Joan Garcia. L’estremo difensore proveniente dall’Espanyol potrebbe prendere il posto del veterano trentatreenne, che veste la maglia blaugrana dal 2014. Negli ultimi giorni il Manchester City ha dimostrato interesse nei riguardi di Ter Stegen, sul quale adesso avrebbe messo gli occhi anche l’Inter. Secondo il portale ElNational.cat, infatti, la squadra di Chivu sarebbe alla ricerca di un portiere affidabile e di esperienza internazionale, proprio come può esserlo il tedesco classe ’92.