Smalling vuole la Serie A, Inter pronta al nuovo colpo United: ecco le cifre

Smalling vuole tornare in Italia nella finestra estiva del mercato. In Inghilterra – precisamente il quotidiano Express – danno molte chance al rientro del difensore classe ’89 in Serie A ma all’Inter anziché alla Roma. Questione di cifre

ESUBERI AFFIDABILI – L’Inter è pronta a mettere a segno un altro colpo in uscita dal Manchester United nel giro di un anno. Dopo Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Ashley Young, stavolta l’obiettivo si chiama Chris Smalling, in uscita dopo il rientro dal prestito. L’Inter è pronto a partecipare all’asta per il centrale difensivo inglese, il cui prezzo si aggira intorno ai 22 milioni di euro. Smalling non vede l’ora di tornare in Serie A dopo l’ottima stagione vissuta alla Roma, che non è riuscito a riscattarlo avendo offerto poco più di 13 milioni. Troppo pochi per convincere lo United. Antonio Conte è rimasto colpito dalle sue prestazioni, soprattutto dal modo in cui si è adattato a giocare nella difesa a tre. Pur di tornare in Italia Smalling sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, come già fatto sapere anche alla Roma (vedi articolo). Lo United spera di monetizzare il più possibile dalla sua cessione per finanziarie il prossimo mercato in entrata.

Fonte: Express – Neil Fissler