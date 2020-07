Smalling, tentativo Inter (ma non solo). Roma tranquilla per un motivo – AP

Condividi questo articolo

Smalling è una delle sorprese della Serie A che sta per finire. L’ambientamento dell’inglese a Roma è stato ottimo. Come riportato dal giornalista Pedullà sul proprio sito, anche l’Inter ha provato a giocare d’anticipo visto i problemi legati al riscatto

SONDAGGI A VUOTO – “Chris Smalling vuole la Roma, fortissimamente. […] La Roma, forte della volontà del difensore centrale, ha provato a rimodulare la proposta giocando al ribasso proprio perché sicura della volontà del diretto interessato e della moglie che sta benissimo nella Capitale. La Roma è scesa di 4-5 milioni entrando in uno stallo che in qualche modo andrà risolto proprio perché non si può aspettare a lungo e il Manchester United non molla. Per Smalling ci sono stati sondaggi di Inter, Juventus e Napoli ma lui vuole la Roma. E la Roma deve sbloccare al più presto”.

Fonte: Alfredo Pedullà [alfredopedulla.com]