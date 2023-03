Smalling-Roma, rinnovo ad una condizione! Inter alla finestra − Sky

Nessuna novità sul rinnovo di Smalling con la Roma. Parti ad oggi distanti perlopiù sulla durata del contratto. L’Inter fiuta il colpo a zero

RINNOVO IN SALITA − Chris Smalling non ha ancora trovato nessun accordo con la Roma. In casa giallorossa, si tratta della situazione più delicata. Come riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport 24, i capitolini hanno inizialmente offerto al difensore inglese un’offerta annuale al ribasso rispetto alle cifre attuali (3.8). Al no del giocatore, la Roma si è spinta poi ad un rilancio della stessa offerta ma con ingaggio quasi pari a quello corrente. Smalling sta prendendo tempo, ma ha fatto sapere di restare solo in caso di biennale. La situazione rimane, dunque, tutta da scrivere. Sul giocatore non mancano ovviamente le avances, anche l’Inter nei mesi scorsi ha chiesto informazioni.