Smalling-Roma: sì al rinnovo, ma serve uno sforzo! L’Inter è attenta − CdS

Smalling ha speso parole dolci sulla Roma prima della gara contro il Salisburgo. L’inglese vorrebbe rinnovare, ma chiede al club uno sforzo maggiore. L’Inter rimane alla finestra

FIDUCIA MA DISTANZA − Il futuro di Chris Smalling interessa sì alla Roma, ma anche a tutti quei club come l’Inter che vorrebbero approfittare di un possibile addio a zero del centralone inglese in estate. Al momento, si va verso la permanenza. Ma a certe condizioni. Prima della partita contro il Salisburgo in Europa League, il difensore ha parlato spendendo dolci parole verso Roma e il club (vedi articolo). Serve però anche altro. Ovvero il giocatore si auspica uno sforzo economico maggiore della società. In pratica, l’opzione del riscatto annuale automatico non gli va tanto a genio. Smalling è a caccia di un biennale che possa rassicurarlo anche sulle sue prospettive di carriera in giallorosso. Serve trovare un punto d’incontro. Al momento c’è ampia distanza: la Roma non vuole pagare nei prossimi due anni lo stesso stipendio che Chris percepisce in questa stagione (3,5 milioni netti) ma ha giocato al ribasso (circa un milione in meno per ogni anno) per cercare di risparmiare sull’ingaggio di un giocatore che il prossimo novembre compirà 34 anni. Da capire se il gap tra domanda e offerta possa ricucirsi velocemente.

Fonte: Corriere dello Sport − Jacopo Aliprandi