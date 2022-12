Smalling pensa al futuro, offerta Roma non trattabile. L’Inter è vigile − CdS

Il futuro alla Roma di Chris Smalling dipende soltanto da lui. L’inglese dovrà decidere se accettare o meno l’offerta del club giallorosso. Intanto, sia l’Inter che altri club italiani ed esteri rimangono vigili sulla situazione

FUTURO DA SCRIVERE − Smalling andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, ma il suo futuro a Roma è ancora tutto da scrivere. Il difensore inglese, infatti, è combattuto: rimanere nella capitale dove si trova bene oppure provare un’ultima esperienza in un grande club che giochi la Champions League. Il club capitolino ha fatto la sua proposta: ovvero, un biennale a cifre più basse rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro. Offerta non trattabile, o il giocatore accetta e rinnova oppure rifiuta e va via a parametro zero. Molti club restano vigili sulla situazione. Tra questi l’Inter, che sogna un Mkhitaryan 2.0. Sul giocatore ci sono anche Juventus e alcuni club di Premier League.

Fonte: Corriere dello Sport − Jacopo Aliprandi