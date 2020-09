Smalling non aspetta Roma in eterno, c’è l’Inter: ecco cifre e incastri – SI

Condividi questo articolo

Chris Smalling

Smalling torna di moda per l’Inter, che sta rivoluzionando la difesa. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – dettaglia l’incastro che potrebbe crearsi se la Roma continua a temporeggiare. In ballo altri due nomi

CENTRALE DESTRO – Non solo operazioni minori in difesa (vedi articolo), Alfredo Pedullà fa il punto sul ruolo vacante sul centro-destra: «Nikola Milenkovic è incedibile per la Fiorentina, che comunque lo valuta 50 milioni di euro. Mi fido delle parole del Presidente Rocco Commisso che è stato perfetto finora. Attenzione a Chris Smalling, se la Roma non dovesse spingere. Smalling è un profilo che piace moltissimo ad Antonio Conte. Milan Skriniar va via per non meno di 60 milioni, senza scambi con il Tottenham. Se la Roma non si sbriga e Skriniar va via, l’Inter può tornare su Smalling che sta aspettando da due mesi. Il Manchester United ha ottimi rapporti con l’Inter, ma vuole i soldi chiesti alla Roma. Da 20 può scendere a 18 milioni in prestito con obbligo di riscatto anziché diritto». Queste le ultime novità di Pedullà sulla difesa dell’Inter.