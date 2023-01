Smalling, la Roma ci prova ma l’Inter strizza l’occhio: in Serie A uno dei migliori

Chris Smalling è in scadenza con la Roma a giugno 2023. Il difensore inglese piace tanto all’Inter, che lo considera uno dei migliori difensori centrali della Serie A. La società giallorossa, proprio per lo stesso motivo, proverà a rinnovargli il contratto.

INSOSTITUIBILE – Chris Smalling come rendimento è uno dei migliori difensori della Serie A, Josè Mourinho non vorrebbe perderlo, lo considera il pilastro della retroguardia. È il giocatore della Roma più utilizzato, anche Rui Patricio ha giocato meno di lui. In campionato ha risolto tanti problemi alla Roma, sa guidare la difesa, riesce a chiudere in anticipo sugli attaccanti avversari. L’Inter lo segue da tempo, grazie soprattutto al suo contratto in scadenza, e soprattutto perché ha tutte le qualità di un grande difensore: intelligenza tattica, che significa avere senso della posizione, colpo di testa, anticipo. Alla ripresa del campionato si è fatto trovare in ottime condizioni di forma. Si è messo alle spalle i tanti problemi fisici che lo avevano tormentato nel 2021. Il suo futuro però ad oggi è incerto. La società giallorossa proprio per lo stesso motivo vorrebbe provare a rinnovargli il contratto.