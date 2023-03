Smalling-Inter, pista congelata. Ma ancora non rinnova con la Roma − CdS

In dubbio il futuro a Roma di Chris Smalling. Il difensore centrale non ha ancora rinnovato col club giallorosso, poiché starebbe valutando anche opzioni alternative. Ad oggi con l’Inter la pista è apparentemente fredda

TEMPOREGGIA − Nodo Smalling a Roma. Il club giallorosso spinge per rinnovare il contratto al difensore inglese spingendosi anche ad offrire un biennale purché rinunci a partire verso altre destinazioni anche intestine. Il difensore sta valutando con agente e famiglia, non trascurando altre eventuali opzioni lontane dalla Capitale. Ad oggi, la questione Inter sembra congelata così come un possibile ritorno in Premier League. I prossimi mesi saranno decisivi.