Smalling, Inter non da sola: si accende la corsa e la Roma non ha priorità

Smalling è in scadenza di contratto e ha il coltello dalla parte del manico: può decidere cosa fare da luglio 2023 in avanti. L’Inter è una delle squadre che puntano il difensore della Roma: ne parla Di Marzio sul suo sito.

L’OBIETTIVO – Chris Smalling ha una clausola nel suo contratto che porta al rinnovo automatico fino al 2024 in caso di raggiungimento della ventinovesima presenza. Questa però è vincolata al fatto che il difensore sia d’accordo a proseguire con la Roma, e non è scontato. L’Inter e la Juventus, segnala Gianluca Di Marzio sul suo sito, sono interessate e dall’entourage del giocatore non arrivano conferme o smentite. La Roma ha proposto a Smalling un biennale a cifre inferiori ai tre milioni e mezzo attuali, non vuole partecipare ad aste. Sarà Smalling a dover scegliere quale proposta accettare.

Fonte: gianlucadimarzio.com – Marco Juric