Smalling-Inter, Manchester United fissa il prezzo: distanza con la Roma

Il Manchester United avrebbe deciso che cifra richiedere per la cessione di Chris Smalling, difensore ex Roma, accostato all’Inter

RICHIESTA – Secondo quanto riportato dal sito del Sun, il Manchester United avrebbe richiesto 20 milioni di sterline per la cessione a titolo definitivo di Chris Smalling. Finora però la Roma non sarebbe andata oltre i 15 milioni di sterline per il difensore che ha militato in maglia giallorossa nel corso di questa stagione. Il centrale è stato accostato anche all’Inter in questi giorni. Da vedere quindi se il club nerazzurro intenderà compiere un rilancio per aggiudicarsi il giocatore messo sul mercato dai Red Devils.