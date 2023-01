Smalling, in Premier League ci provano! Lui in ‘contatto’ con Inter – CdS

Chris Smalling è in scadenza di contratto a giugno 2023 e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, interessa in Premier League e in Serie A, in particolare l’Inter. Intanto la Roma gli ha offerto comunque il rinnovo di contratto.

CONTRATTO IN SCADENZA – Il contratto di Smalling andrà in scadenza a giugno e non ha ancora dato una risposta alla società, che da più di un mese gli ha proposto il rinnovo del contratto, senza neppure aspettare il raggiungimento del numero di presenze che lo rende automatico. Recentemente si è parlato molto di un interessamento dell’Inter, che però smentisce. Smalling ha comunque offerte per tornare alla Premier League, dove gli ingaggi sono decisamente più alti rispetto alla Serie A. Nonostante la smentita da parte dell’Inter, i nerazzurri però seguono la situazione. Inoltre, Smalling è rimasto in contatto con Henrikh Mkhitaryan, suo amico dai tempi dello United e anche con Edin Dzeko, con il quale aveva legato nel primo anno di Roma. Si sta guardando intorno, sapendo che quello che andrà a firmare sarà l’ultimo contratto importante della sua carriera. L’Inter probabilmente perderà Skriniar a giugno, ma in questo momento ha altre priorità.

PROPOSTA DI RINNOVO – Intanto la Roma gli ha comunque proposto un rinnovo di contratto, che prevede due opzioni: rinnovo di un anno alle stesse cifre attuali (3,5 milioni) o prolungamento biennale per un ingaggio complessivo di cinque milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo