Smalling e non solo, l’Inter valuta anche altro profilo in scadenza in Serie A – TS

L’Inter segue con attenzione il futuro di Chris Smalling, 33enne in scadenza con la Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in Viale della Liberazione seguono anche un altro profilo in Serie A.

IN SCADENZA – L’Inter valuta altri profili in scadenza oltre l’esperto difensore della Roma. Un altro giocatore seguito da tempo in Viale della Liberazione è Koffi Djidji, 30enne del Torino. In questo momento i componenti del reparto arretrato di Inzaghi sono quasi tutti con il contratto fino al 30 giugno 2023: Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e pure Francesco Acerbi, arrivato i prestito dalla Lazio con diritto di riscatto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini