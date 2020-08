Smalling, confermato sondaggio Inter. Situazione legata pure a Skriniar – SI

Smalling è uno dei difensori tenuti sotto controllo dall’Inter per migliorare il reparto nella prossima stagione. Il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia conferma la volontà nerazzurra in attesa di definire anche il futuro di Skriniar

STAFFETTA IN DIFESA – La notizia ormai è nell’aria da giorni (vedi articolo), adesso arrivano anche alcune importanti conferme. Il sondaggio dell’Inter per Chris Smalling è confermato proprio da Alfredo Pedullà. Anche perché, come noto, Milan Skriniar non è inamovibile. Nonostante l’interessamento nerazzurro, Smalling vuole tornare alla Roma e per ora non si segnalano altre novità. Probabilmente se ne riparlerà al termine dell’Europa League, che dopo stasera vedere ancora in corso sia l’Inter sia il Manchester United. Riflettori puntati sul centrale inglese.