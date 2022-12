Smalling accostato all’Inter, lui elogia la Roma: «Club mondiale, onore»

Smalling, accostato anche all’Inter nelle ultime ore, si è espresso con belle parole nei confronti del suo attuale club, la Roma. L’inglese può partire però in estate a parametro zero

ONORE − Chris Smalling è in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno 2023. Su di lui c’è anche l’interesse dell’Inter (vedi articolo). L’inglese durante la puntata dedicata al tema razzismo su Rai Gulp si è espresso così sul club giallorosso: «Rappresentare la Roma è un onore enorme, è un club di fama internazionale con tifosi molto passionali. Razzismo? Purtroppo c’è anche al di fuori dello sport e campagne come queste aiutano e alzano l’attenzione. Le persone dello sport devono dare l’esempio per insegnare ai ragazzi come trattare le persone mi auguro che avrà un grande impatto».