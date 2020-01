Slimani operazione difficile, muro Monaco. Inter, indizio chiaro: un colpo

Slimani è il nome emerso nelle ultime ore per il mercato dell’Inter. La punta piace ai nerazzurri, ma l’operazione con il Monaco non è affatto in discesa. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari negli studi di “Sportitalia”, infatti, il club francese ha una posizione rigida a riguardo

SPAZIO PER UN ULTIMO COLPO? – Islam Slimani nel mirino dell’Inter (ecco la notizia di giornata). In queste ultime ore di mercato i nerazzurri stanno sondando diversi nomi, ma quello della punta del Monaco rischia di restare solo un’idea. Si tratta di un attaccante che piace, ma il club francese non sembra disposto a privarsi del giocatore. Il segnale da prendere in considerazione è che comunque l’Inter non sembra aver chiuso il mercato. Si tenterà fino all’ultimo per una punta o alla fine si terrà Esposito come quarto?