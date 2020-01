Slimani nuova idea Inter: si tratta! Muro Genoa per Pandev – Sky

Condividi questo articolo

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio in collegamento con “Sky Sport”, l’ultima idea per l’attacco dell’Inter è Islam Slimani. L’algerino, classe ’88, è di proprietà del Leicester City e attualmente in prestito al Monaco. In queste ore sta circolando anche il nome di Goran Pandev, ma il Genoa non tratta

ULTIMA IDEA – Non solo Goran Pandev: continua il casting dell’Inter per l’attacco. Nuovo nome secondo Gianluca Di Marzio: «A sorpresa in questi minuti i nerazzurri stanno trattando Slimani. Ulteriori riflessioni dopo la partita di ieri, c’è l’esigenza di cercare un altro attaccante last minute e low cost. Abbiamo parlato di Pandev ma sembra che il Genoa non tratta, l’Inter sta trattando per Slimani. 31 anni, nazionale algerino e dunque extracomunitario. L’Inter ha un posto. Serve l’ok sia del Leicester che del Monaco, ha le caratteristiche per essere un vice Lukaku. 7 gol con il Monaco, sarebbe un acquisto di esperienza e potrebbe essere il profilo giusto. Il Tottenham l’ha trattato fino a qualche giorno fa, Ausilio e Marotta sono scappati via dallo Sheraton senza rilasciare dichiarazioni per portare avanti questa trattativa». I nerazzurri sembrano dunque decisi: serve un ulteriore giocatore in attacco per completare la rosa.



Fonte: Sky Sport.