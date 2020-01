Slimani-Inter, pista difficile: doppio muro Leicester-Monaco! Le cifre – GdS

Slimani è un’opportunità in casa Inter, che ritorna in corsa per Giroud (vedi articolo). L’algerino di proprietà del Leicester ma attualmente in prestito al Monaco, non è una posta facilmente percorribile. Doppio muro per lui. Di seguito quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”

OPPORTUNITÀ – Subito smentita la voce legata a un ritorno di Goran Pandev, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno preso in mano il dossier Islam Slimani, proposto al club di Zhang da Federico Pastorello, agente di casa in viale della Liberazione. L’algerino, 31 anni, è di proprietà del Leicester ed è attualmente in prestito al Monaco, col quale ha segnato 7 gol e firmato 7 assist in questo campionato.

INTESA DIFFICILE – Non è affare semplice. Perché se è vero che il sì del giocatore non è un problema, è decisamente più complicato raggiungere un’intesa con Leicester e Monaco: il club inglese ragiona su un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, ma la società monegasca – che l’estate scorsa aveva pagato 3 milioni per il prestito – adesso pretende 2,5 milioni per liberare l’algerino. Slimani ha in mano anche l’offerta del Tottenham. E qui l’incrocio si fa davvero curioso. Perché il club londinese e l’Inter, dopo la trattativa Christian Eriksen, si stanno sfidando a distanza alle prese con la stessa esigenza, quella di un centravanti.

