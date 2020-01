Slimani e Giroud, Inter chiamata a scegliere. Pandev bloccato – Sky

Condividi questo articolo

Slimani o Giroud per l’Inter? L’ultimo acquisto della sessione invernale per i nerazzurri arriverà da qui, probabilmente. Gianluca Di Marzio, in collegamento per “Calciomercato – L’Originale”, esclude invece Pandev.

CORSA A TRE – Per Gianluca Di Marzio l’Inter sceglierà fra Goran Pandev, Islam Slimani e Olivier Giroud: «Sono questi tre i nomi. Il primo contattato è stato Pandev in mattinata, il Genoa non ha dato aperture. Non so se cambieranno le cose domani mattina, perché ritiene che Pandev sia fondamentale sia in campo sia negli spogliatoi. L’Inter aveva deciso di non prendere l’attaccante, evidente la prestazione e le condizioni di Alexis Sanchez hanno convinto Antonio Conte a cercare un’alternativa low cost. Sono andati a trattare Slimani, c’è l’OK del Monaco ma non c’è ancora l’accordo col Leicester City, sulla cifra del prestito e del diritto di riscatto. Slimani è anche un giocatore extracomunitario, ci sono tempi tecnici difficili per chiudere l’operazione ma è quel giocatore ideale per caratteristiche come vice di Romelu Lukaku per Conte. Su Giroud stasera ci sono Vincenzo Morabito, Matteo Materazzi e Luca Antonini, i tre intermediari che stanno curando la trattativa Giroud. Oggi hanno parlato con la Lazio, che negli ultimi giorni ha fatto un pressing continuo. Ha raggiunto un accordo economico col giocatore e il Chelsea, che però vuole trovare un sostituto. Oggi l’Inter ha di nuovo chiamato i tre agenti, non dico che Giroud scelga la Lazio anziché l’Inter ma apprezza molto il pressing della Lazio degli ultimi giorni, rispetto a un’Inter che l’ha fatto aspettare e poi un po’ mollato. Giroud, nonostante il feeling con Conte, credo che oggi darebbe l’OK alla Lazio e non all’Inter. Poi ci sono variabili che possono cambiare nella giornata di domani, Giroud potrebbe non presentarsi agli allenamenti per forzare la cessione. Vuole andare agli Europei e deve giocare».