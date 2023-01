Skriniar, via subito solo in un caso. Ma ancora ‘stallo’ PSG: nessun contatto con Inter – CdS

Milan Skriniar, salvo clamorosi ribaltoni, saluterà l’Inter al termine di questa stagione. Il difensore slovacco ha comunicato al club “momentaneamente” di non voler accettare il rinnovo di contratto valutando altre offerte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, il difensore andrà via a gennaio ma solo in un caso specifico. Intanto, però, il PSG non si è ancora fatto avanti aprendo i dialoghi con la dirigenza nerazzurra.

ZERO DIALOGHI – C’è uno stallo solo apparente da Parigi, con il PSG che si è fatto avanti proponendo un ricco contratto a Milan Skriniar: qualcosa come 9,5 milioni a stagione, con un bonus alla firma di 25 milioni di euro. I francesi, però, non hanno ancora allacciato i contatti con l’Inter. Ma l’avvicinamento di Skriniar al Paris Saint-Germain è evidente e ha come conseguenza il diniego di fronte all’offerta dell’Inter. Un no comunicato al procuratore a cavallo del successo in Supercoppa Italiana. PSG destinazione immediata del centrale solamente a patto che all’Inter venga recapitata una proposta attorno ai 20 milioni già in gennaio. Difficilmente verrebbe presa in considerazione una cifra inferiore. Chiaro che, in caso di cessione invernale, l’Inter dovrebbe cautelarsi per non avere il reparto con un titolarissimo in meno. La squadra allenata da Simone Inzaghi si trova pur sempre in corsa su tutti i fronti. Intanto il PSG, come già ribadito in precedenza, non ha fatto pervenire all’Inter concreti segnali di aver definito qualcosa con Skriniar. Tantomeno dalla Francia sono giunte proposte economiche alla dirigenza nerazzurra. L’Inter ha dieci giorni di tempo per valutare la possibilità di una cessione del difensore, previa ricerca di un valido sostituto.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona