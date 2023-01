Skriniar via ora se non prolunga? La posizione dell’Inter! Darmian… − Sky

Skriniar rimane il tema più caldo in casa Inter. Lo slovacco fa attendere il club, che aspetta una risposta. Intanto, buone notizie sul rinnovo di Darmian

RINNOVI − L’Inter rimane costantemente al lavoro e in attesa dei rinnovi di contratto. Skriniar ovviamente è il giocatore più attenzionato, ma non il solo: «I rinnovi tengono in ballo i lavori in casa Inter. Per Skriniar l’Inter ha fatto la sua offerta di 6 milioni di euro più bonus, ad oggi non c’è una risposta. Si aspetta entro la seconda metà di gennaio per potersi muovere poi di conseguenza in caso di mancato rinnovo. Difficilmente potrà lasciarlo andare ora a gennaio in caso di rifiuto. Darmian? Accordo per un’altra stagione quasi raggiunto. Il laterale dovrebbe rinnovare per un altro anno con opzione per la stagione successiva. Nei prossimi mesi diventeranno centrali altri temi».