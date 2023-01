Skriniar via a gennaio? L’Inter guarda in Serie A per sostituirlo

L’Inter è al lavoro per cercare il sostituto di Milan Skriniar, nel caso in cui lo slovacco dovesse lasciare Milano già a gennaio.

VIOLA – Secondo quanto riporta FirenzeViola.it, Il mancato rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter e il suo possibile trasferimento al PSG già a gennaio, potrebbero avere delle conseguenze in casa Fiorentina. Tra i Viola c’è infatti Nikola Milenkovic da tempo obiettivo nerazzurro. Già lo scorso anno sembrava vicino al passaggio a Milano. Il rinnovo ha poi spento ogni speranza. Il primo obiettivo in casa Inter rimane Perr Schuurs del Torino. Le trattative con Cairo non sono mai semplici. Per questo il secondo in lista sarebbe proprio Milenkovic. Di tempo però ce n’è poco, chiudere con Commisso per il difensore entro la fine del mercato sarebbe comunque complicato.