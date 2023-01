Skriniar via dall’Inter, ma manca l’offerta! E dal PSG tutto tace: la situazione – SM

Milan Skriniar dirà addio dall’Inter, ma ora o a giugno? Considerata la scadenza di contratto e la volontà del calciatore di valutare altre offerte. Ma secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte del PSG. Ecco la situazione nel dettaglio.

CESSIONE – In questo momento l’Inter non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del PSG o da squadre interessate a Milan Skriniar, per trattare con il giocatore. In Francia proseguono le valutazioni di ordine tattico per capire se intervenire in questo mercato per anticipare l’arrivo di Skriniar o andare o a sostituire numericamente in attacco Pablo Sarabia. A livello economico ai francesi poco cambia: pagamento immediato nelle casse dell’Inter di 15-20 milioni per avere subito il giocatore o questa cifra la riserva al giocatore a giugno come bonus alla firma.