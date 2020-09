Skriniar via dall’Inter? CT Slovacchia: “Mi ha detto che il club…”

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Continuano le trattative fra Tottenham e Inter per Milan Skriniar (qui le ultime). Sul tema è stato intervistato anche Pavel Hapal – CT della Slovacchia – che a Sport Aktuality ha detto la sua sulla questione.

POSSIBILE PARTENZA – Pavel Hapal, CT della Slovacchia, ha avuto modo di discutere con Milan Skriniar della sua situazione attuale. Il tecnico della Nazionale in cui milita il difensore nerazzurro, ha fatto il punto a Sport Aktuality sul giocatore. Ecco le sue parole a riguardo: «Milan mi ha detto che il tecnico non ha comunicato molto con lui ultimamente. Io penso che rimanga, ma non è da escludere anche il fatto che venga ceduto. In ogni caso il giocatore è stato informato che è parte del progetto Inter e che dovrebbe rimanere in squadra dopo la partenza di uno dei difensori. Non ha ancora trovato spazio, ma è pronto e si allena, quindi non penso che ci siano grossi problemi».

Fonte – Sport Aktuality