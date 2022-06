Skriniar verso il PSG, trattativa spedita: c’è l’offerta! Bremer ha scelto − SM

La trattativa tra Inter e PSG viaggia spedita su Skriniar. I francesi hanno avanzato ai nerazzurri una nuova offerta più allettante. Una volta terminato l’affare, ci si fionderà su Bremer

CAPITOLO DIFESA − Trattativa spedita per Milan Skriniar dall’Inter al PSG. Il club francese è arrivato ad offrire 65 milioni di euro più bonus. Cifra che si avvicinerebbe parecchio a quota 70, ossia al punto di caduta. Il difensore, dunque, si avvicina al trasferimento a Parigi. Una volta terminato l’addio di Skriniar l’Inter si fionderà dritta su Gleison Bremer. Nonostante le dichiarazioni apparse oggi (vedi articolo), il brasiliano ha già scelto il nerazzurro come prossima squadra. Prossima settimana incontro col Torino per arrivare alla quadra definitiva.