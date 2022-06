Skriniar in uscita, nessun passo avanti per un motivo specifico – Sky

Milan Skriniar è sempre più destinato a lasciare l’Inter in estate. Sullo slovacco resta forte l’interessamento di PSG e Chelsea. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, però, non ci sono stati passi avanti nella giornata di oggi. Per un motivo specifico.

NESSUN PROGRESSO – Milan Skriniar è ormai sempre più destinato a essere il nome sacrificato sull’altare del mercato. PSG e Chelsea continuano a darsi battaglia per ingaggiarlo, anche se oggi non ci sono stati progressi nelle trattative. I motivi li ha spiegati Luca Marchetti di Sky Sport: «Bisognerà capire ora cosa succederà con la cessione. Al momento su Skriniar passi in avanti non ce ne sono stati. Chiaramente il tutto è stato ritardato anche dal fatto che oggi la società era impegnata a chiudere definitivamente gli arrivi di Lukaku e Asllani».