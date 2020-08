Skriniar in uscita dall’Inter? Primi interessi di una big europea: il club – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar è uno dei nomi che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Gianluca Di Marzio fa sapere che un intermediario sta lavorando per portarlo a una big europea: ecco di quale squadra si tratta.

IN USCITA? – Gianluca Di Marzio, in collegamento da Rimini per Sky Sport, vede altri colpi all’orizzonte per i nerazzurri (vedi articolo), ma non a giorni: «In questo momento no. L’Inter, per arrivare a determinati tipi di obiettivi, e N’Golo Kanté non è un giocatore che il Chelsea regala ma che metterebbe sul mercato per cifre importanti, presuppone delle cessioni. Non voglio ripetermi o creare difficoltà, ma è la verità. Cerchiamo di essere realisti in questo momento, ma ovviamente verifichiamo le cose prima di dirle. L’Inter deve fare delle cessioni, prima di fare investimenti importanti. Che Kanté rappresenti l’obiettivo di Antonio Conte, e abbia chiesto alla società di comprarlo sì, però servono le cessioni. Un intermediario sta lavorando per Milan Skriniar al PSG: non è ancora arrivata l’offerta, ma ci sono interessi. Il PSG ha perso Thiago Silva, c’è una possibilità Skriniar ma non è ancora arrivata una chiamata a Piero Ausilio e Giuseppe Marotta da parte del loro amico Leonardo. Solo manovre di intermediari».