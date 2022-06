Skriniar l’uomo del tesoretto Inter. Dybala, Antun attende la chiamata − Sky

Partenze eccellenti e ingressi non da meno. Skriniar da un lato, Dybala dall’altro. Inter impegnata su entrambi i fronti. Ore e giorni frenetici in casa nerazzurra

ENTRATE E USCITE − Dopo aver parlato di Lukaku (vedi articolo), Manuele Baiocchini ha spiegato su Sky Sport anche la situazione legata a Skriniar e Dybala: «Skriniar? L’Inter chiede 80 milioni di euro, è un difensore che ha assunto esperienza e livello internazionale. L’offerta del PSG è di 50 con la volontà di risentirsi nei prossimi giorni per trovare una quadra. Da capire se ci saranno delle contropartite, c’è Kehrer in uscita, vediamo se può interessare. Skriniar però potrebbe essere l’uomo del tesoretto nerazzurro. Dybala? Lui è andato in contro all’Inter con 6 milioni di euro. La telefonata dell’Inter all’entourage ancora però non è arrivata. L’Inter al momento è concentrata sulla questione Lukaku ma i messaggi per Dybala sono positivi».