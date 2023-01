Skriniar, una data limite per l’Inter. Poi si cambia strategia – Sky

Skriniar continua a non dare risposte all’Inter e questo preoccupa in vista della scadenza del 30 giugno. Baiocchini, nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, spiega come la società potrà cambiare strategia.

NECESSARIO SÌ O NO – Manuele Baiocchini aggiorna sul rinnovo tanto atteso: «Si sta aspettando una risposta da Milan Skriniar. Ancora non è arrivata, l’Inter se l’aspetta entro il 20 gennaio: dentro o fuori, altrimenti si cambia strada e si cambia strategia. Vedremo anche se può finire sul mercato, altrimenti l’Inter rischierebbe di perderlo a parametro zero a giugno. È tutto incentrato sulla questione rinnovi, non ci saranno grandi botti dal mercato di gennaio. Per Skriniar la proposta fatta è da sei-sei milioni e mezzo».