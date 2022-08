Skriniar, tutto calmo sul fronte PSG: Galtier dà notizie su… un ex Inter

Per Skriniar continua a non arrivare un rilancio dal PSG, che sembra favorire la permanenza del difensore all’Inter. Tanto che Galtier, l’allenatore dei parigini, oggi in conferenza stampa non si è soffermato sulla difesa.

TUTTO TRANQUILLO – Il PSG è attivo sul mercato ma non in difesa. Arnaud Kalimuendo va al Rennes per venticinque milioni, ma si tratta di un attaccante. E un ex Inter è ormai ai margini, come rivelato in conferenza dall’allenatore Christophe Galtier: «Mauro Icardi ha giocato pochi minuti nelle ultime stagioni, penso che debba rilanciarsi. Nell’interesse suo e del club bisogna trovare una soluzione». Sul discorso difesa nessun cenno, quindi nulla su Milan Skriniar.