Skriniar e non solo: le trattative per gli assenti in Inter-Monaco – Sky

Saranno quattro gli assenti nell’amichevole tra Inter e Monaco di questa sera. Tra questi a fare più rumore è Milan Skriniar, anche per le trattative che lo vorrebbero al PSG. Ma restano anche da definire le situazioni in uscita di Alexis Sanchez, Andrea Pinamonti e Samuele Mulattieri.

QUATTRO USCITE – Il mercato influenza le scelte di Simone Inzaghi per l’amichevole di questa sera. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli, saranno quattro gli assenti. Tutti e quattro con diverse trattative in uscita: «Su Skriniar è sempre forte il PSG, non c’è però ancora l’accordo tra le società. Si sta però continuando a trattare. Pinamonti ha un discorso parallelo tra Monza e Atalanta. Con i brianzoli il club è più avanti, ma il giocatore per aspirazioni vorrebbe unirsi ai bergamaschi. L’Inter vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto garantito. Su Mulattieri ci sono tante richieste tra cui quella più forte è la Reggina, che si è fatta avanti nei giorni scorsi. Per Sanchez ci vuole la soluzione giusta».