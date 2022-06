Skriniar, trattativa con il Psg in fase di stallo. La situazione con l’Inter – Sky

L’Inter ha accolto ieri Lukaku e anche Asllani. Sul calciomercato la società nerazzurra è scatenata sia in entrata sia in uscita e Luca Marchetti, a Sky Sport, fa il punto sulla situazione Skriniar.

STALLO – L’Inter ha accolto ufficialmente due pezzi, Asllani e Lukaku. Ieri è stata la loro giornata e la Milano nerazzurra era in visibilio. Ora l’Inter dovrà lavorare anche in uscita nonostante molte operazioni già chiuse, anche sotto questo aspetto. Ecco il punto sulla situazione di Skriniar secondo quanto raccontato da Luca Marchetti. «L’Inter ha necessità di vendere un pezzo dei titolari ma non più di uno. Bastoni voleva rimanere, nonostante le offerte ed è rimasto. Oggi non ci sono novità per Skriniar, è una fase di stallo un po’ su questa trattativa».