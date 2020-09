Skriniar-Tottenham: Mourinho non vuole spendere, Inter inflessibile – SM

Skriniar-Tottenham: Mourinho non vuole spendere, Inter inflessibile –...

Skriniar-Tottenham è una trattativa che stenta a decollare. L’Inter non vuole fare sconti e José Mourinho, nonostante abbia messo il giocatore in cima alla sua lista, non vuole spendere

Al momento la trattativa per la cessione di Milan Skriniar dall’Inter al Tottenham sembra che fatichi a decollare. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico degli Spurs José Mourinho non vuole spendere troppo per il difensore slovacco, quindi difficilmente al momento i londinesi potranno andare oltre i 40 milioni già rifiutati dall’Inter. I nerazzurri a loro volta sono inflessibili sulla valutazione data al giocatore, mancando un punto di incontro sembra si possa andare verso la permanenza di Skriniar all’Inter.